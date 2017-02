Grieken betalen 2 miljard terug aan noodfonds

LUXEMBURG - Griekenland heeft maandag een lening van 2 miljard euro afgelost die in 2015 was verstrekt door het ESM. Dat is het permanente noodfonds dat de eurolanden hebben opgetuigd om bij te springen als een land in geldnood komt.

Door ANP - 20-2-2017, 13:25 (Update 20-2-2017, 13:25)

De Grieken ontvingen destijds 5,4 miljard euro, bedoeld om een aantal noodlijdende banken van extra kapitaal te voorzien. In het geval van de Nationale Bank van Griekenland (NBG) werd daarbij de eis gesteld dat die een dochteronderneming zou verkopen en de opbrengst zou gebruiken om de lening af te lossen.

Dat dit nu gebeurd is, beschouwt het ESM als een positief signaal. ,,De snelle terugbetaling toont aan dat Griekenland een betrouwbare contractpartner is. Het is ook een teken dat de herstructurering van de Griekse bankensector goed vordert'', aldus directeur Klaus Regling.