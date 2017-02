Unilever en Boskalis kelderen op Damrak

AMSTERDAM - Unilever en Boskalis stonden maandag volop in de schijnwerpers op de beurs in Amsterdam. Beleggers verwerken de afgewimpelde avances van voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz op het Brits-Nederlandse voedingsmiddelenconcern. Boskalis kwam met een enorme afschrijving naar buiten.

Door ANP - 20-2-2017, 9:21 (Update 20-2-2017, 9:21)

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 497,01 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 722,45 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tussen de 0,1 procent en 0,6 procent.

AEX-zwaargewicht Unilever kelderde ruim 7 procent. Het concern en Kraft Heinz zeiden in het weekeind dat een fusie niet meer in de maak is. Unilever had het voorstel overigens al resoluut afgewezen, maar vervolgstappen zitten er nu ook even niet in. Vrijdag was het aandeel nog ruim 13 procent hoger gesloten.

Boskalis kreeg eveneens een koersdreun in de hoofdindex en zakte 5,1 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener gaf aan vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden in de offshore-energiesector en de zwakke vooruitzichten in totaal 840 miljoen euro af te schrijven. De afboeking zal leiden tot een nettoverlies in 2016.