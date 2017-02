'Beurs verwerkt Unilever en Boskalis'

AMSTERDAM ( - ) - Beleggers in Amsterdam verwerken maandag de afgewimpelde avances van voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz op Unilever. Tot een vervolg zal het niet komen, maar Unilever steeg vrijdag flink in de AEX en het aandeel maakt zich op voor een correctie. Ook Boskalis weet de schijnwerpers op zich gericht.

Door ANP - 20-2-2017, 8:38 (Update 20-2-2017, 8:38)

Indexzwaargewicht Unilever dikte op de laatste handelsdag van vorige week 13 procent aan tot het hoogste niveau ooit. Het bedrijf en Kraft zeiden in het weekeind dat een fusie niet meer in de maak is. Unilever had het voorstel overigens al resoluut afgewezen, maar vervolgstappen zitten er nu ook even niet in. Een oordeel van beleggers over Kraft laat op zich wachten, want Wall Street is maandag gesloten wegens President's Day.

Boskalis zal zeker ook in de aandacht staan. De baggeraar en maritiem dienstverlener kwam met een enorme afschrijving naar buiten, vanwege de sterk verslechterde marktomstandigheden in de offshore-energiesector en de zwakke vooruitzichten. De afboeking zal leiden tot een nettoverlies in 2016.

GrandVision

In Amsterdam zal verder gekeken worden naar de jaarcijfers die optiekbedrijf GrandVision presenteerde. De MidKapper zag zijn omzet stijgen en krikte zijn winstgevendheid op.

TMG weet zich bij de kleine bedrijven de inzet van een heuse overnamestrijd. Het Belgische mediabedrijf Mediahuis en VP Exploitatie verhoogden zondag hun bod op het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf tot 5,90 euro per aandeel. Tegenstrever Talpa liet weten de strijd niet op te geven.

Air France-KLM gaat mogelijk omhoog na een positieve analistenbeoordeling van Citi. Ordina beweegt na een afwaardering door ING mogelijk de andere kant op.

Unilever

De sterke koerssprong van Unilever zorgde vrijdag voor een mooie winst van de AEX-index. De AEX eindigde 1 procent hoger op 499,08 punten. De MidKap ging licht omlaag tot 719,52 punten. In de rest van Europa was een wisselend beeld op de beurzen te zien.

De prijs van Amerikaanse olie stond voorbeurs 0,4 procent hoger op 53,62 dollar per vat. Brent werd 0,5 procent duurder tot 56,09 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0621 dollar, tegen 1,0622 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.