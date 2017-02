Lenzen helpen Pearle en Eye Wish vooruit

SCHIPHOL - GrandVision, het moederbedrijf van Eye Wish Opticiens en Pearle, heeft afgelopen jaar de verkopen zien stijgen. Het bedrijf profiteerde met name van een sterke vraag naar contactlenzen voor eendaags gebruik, liet het maandag weten bij de publicatie van de jaarcijfers.

Het optiekbedrijf, dat ruim 6500 winkels heeft in Europa, Amerika en Azië, behaalde in 2016 een omzet van 3,3 miljard euro. Dat is 3,5 procent meer dan een jaar eerder. De groei werd deels op eigen kracht behaald, maar ook met behulp van kleine overnames.

Er kwamen afgelopen jaar zo'n vierhonderd winkels bij. Daarnaast zag GrandVision de verkopen in bestaande vestigingen met 2,2 procent aandikken. Het bedrijf boekte een nettowinst van 231 miljoen euro, bijna 9 procent meer dan in 2015. Het bedrijfsresultaat voor eenmalige posten steeg 6,7 procent naar 537 miljoen euro.