ANP Kleine winsten op beurzen Azië

TOKIO - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten lieten maandag aan het begin van de nieuwe handelsweek overwegend kleine winsten optekenen. In Tokio werden cijfers over de handel van Japan verwerkt.

Door ANP - 20-2-2017, 7:29 (Update 20-2-2017, 7:29)

De Nikkei-index sloot 0,1 procent hoger op 19.251,08 punten. De Japanse export ging januari met 1,3 procent omhoog op jaarbasis, wat veel minder sterk is dan was verwacht door economen. De uitvoer van Japanse auto's nam af. De import nam juist sterker toe dan verwacht, vanwege de hogere kosten voor energie.

Het Japanse telecomconcern Softbank steeg meer dan 3 procent in waarde. Softbank zou interesse hebben getoond in een fusie van zijn Amerikaanse dochterbedrijf Sprint met T-Mobile US.

In Hongkong toonde de Hang Seng tussentijds een koerswinst van 0,6 procent. In Seoul ging de Kospi 0,1 procent vooruit en in Sydney daalde de All Ordinaries 0,2 procent.