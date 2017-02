Talpa zet bod op TMG door

AMSTERDAM - Talpa zet zijn overnamebod op Telegraaf Media Groep (TMG) door. Dat maakte het investeringsbedrijf van John de Mol maandag bekend.

Door ANP - 20-2-2017, 7:22 (Update 20-2-2017, 8:18)

De aankondiging van Talpa volgde kort nadat het Vlaamse Mediahuis en VP Exploitatie hun overnamebod op het mediabedrijf verhoogden van 5,25 euro naar 5,90 euro per aandeel. Talpa zegt kennisgenomen te hebben van deze verhoging, tot hetzelfde niveau als het bod van Talpa, en zich hierover te beraden.

Talpa kondigde medio januari aan dat het interesse had in TMG. Het heeft toegang gekregen om een boekenonderzoek uit te voeren en er zijn inmiddels verschillende gesprekken gevoerd met de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Talpa wil deze gesprekken voortzetten en het boekenonderzoek zo snel mogelijk afronden. ,,In goed overleg'' moet er dan een door de raden van TMG ondersteund bod komen.

Overnamestrijd

Met de aankondiging van Talpa lijkt een overnamestrijd rondom TMG losgebarsten. Mediahuis en VP Exploitatie beschikken naar eigen zeggen over bijna 60 procent van de aandelen TMG. Talpa heeft 20 procent van de stukken TMG in handen.

Mediahuis en VP Exploitatie, de investeringsmaatschappij van grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, zeiden bij het opvoeren van hun bod ook dat ze snel met De Mol willen gaan praten over de relaties tussen Talpa en TMG. Daarbij werd door hen een voortzetting van het aandelenbelang van Talpa in TMG niet uitgesloten.

In gesprek

TMG is, zo gaf het aan, in gesprek met Talpa en Mediahuis/VP Exploitatie over onder andere de financiële voorwaarden, strategische aspecten en dealzekerheid. Ook wordt er gesproken over garanties ten aanzien van de strategie van TMG ,,in het algemeen en de borging daarin van de redactionele vrijheid van de journalistiek in het bijzonder''.

De raden van TMG overwegen en beoordelen beide voorstellen naar eigen zeggen zorgvuldig, samen met financiële en juridische adviseurs.