Mediahuis verhoogt overnamebod op TMG

AMSTERDAM - Het Vlaamse Mediahuis en VP Exploitatie hebben hun overnamebod op mediabedrijf Telegraaf Media Groep (TMG) verhoogd van 5,25 naar 5,90 euro per aandeel. Volgens de partijen hebben ze nu de beschikking over bijna 60 procent van de aandelen TMG.

Door ANP - 19-2-2017, 13:47 (Update 19-2-2017, 13:47)

In een zondag gepubliceerde verklaring lieten Mediahuis en VP Exploitatie weten dat het boekenonderzoek is afgerond en dat na gesprekken met TMG is besloten het bod te verhogen. Ze bevestigen hun voornemen om gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen TMG.