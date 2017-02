Topman Peugeot bezoekt Britse premier May

Door ANP - 19-2-2017, 13:19 (Update 19-2-2017, 13:19)

In Groot-Brittannië zijn er grote zorgen dat een overname van Opel en Vauxhall door Peugeot kan leiden tot banenverlies en het sluiten van fabrieken. Er werken circa 4500 mensen voor Vauxhall in Groot-Brittannië. Ook in Duitsland is met bezorgdheid gereageerd. Opel telt in Europa ruim 38.000 werknemers, waarvan meer dan de helft in Duitsland.

Duitse en Britse politici willen dat Peugeot garanties geeft over het behoud van werkgelegenheid en fabrieken. Tavares brengt deze week naar verluidt ook een bezoek aan de Franse regering, waaronder de minister van Economische Zaken en Financiën Michel Sapin, om te praten over de zaak.