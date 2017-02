Koerssprong Unilever helpt AEX aan winst

ANP Koerssprong Unilever helpt AEX aan winst

AMSTERDAM - Een sterke koerssprong van Unilever zorgde vrijdag voor een mooie winst van de AEX-index in Amsterdam. De levensmiddelengigant steeg flink na berichten over een mogelijke fusie met de Amerikaanse branchegenoot Kraft Heinz. Verder werden onder meer cijfers van Aegon en Vopak verwerkt.

Door ANP - 17-2-2017, 17:53 (Update 17-2-2017, 17:56)

De AEX eindigde 1 procent hoger op 499,08 punten. Voor het nieuws rond Unilever naar buiten kwam, stond de hoofdindex nog op verlies. De MidKap ging licht omlaag tot 719,52 punten. De graadmeter in Frankfurt was vlak en Parijs daalde 0,7 procent. Londen, waar Unilever ook een notering heeft, steeg 0,3 procent.

Unilever, dat de avances van Kraft Heinz resoluut van de hand wees, klom ruim 13 procent en was daarmee met afstand de sterkste stijger in de hoofdindex. Volgens het bedrijf is het bod van 50 dollar per aandeel veel te laag en zijn er onvoldoende strategische voordelen van een fusie.

Vopak

Vopak verloor ruim 7 procent aan beurswaarde in de AEX. Het bedrijf verwacht dit jaar een stabiele bezettingsgraad van zijn opslagtanks en denkt dat de winst dit jaar het resultaat van vorig jaar niet zal overtreffen. Ook verzekeraar Aegon ging na teleurstellende cijfers flink omlaag. Het aandeel noteerde 4,5 procent in de min.

In de MidKap was Air France-KLM een uitblinker met een plus van 4,5 procent, dankzij een adviesverhoging bij HSBC. Heijmans wist bij de kleinere fondsen een winst te boeken van bijna 8 procent, na een verhoging van het beleggingsadvies door ING. Donderdag boekte Heijmans nog een flink verlies na tegenvallende resultaten.

Ook Amsterdam Commodities was een winnaar op het Damrak. De handelaar in specerijen, noten en thee won 3,4 procent nadat het 2016 afsloot met een recordwinst. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, won 2,2 procent, na publicatie van cijfers.

Euro

In Frankfurt was verzekeraar Allianz (plus 2,8 procent) een opvallende stijger. Het concern presenteerde zijn eerste aandeleninkoopprogramma ooit en voerde het dividend op.

De prijs van Amerikaanse olie stond 0,5 procent lager op 53,07 dollar per vat. Brent werd 0,3 procent goedkoper tot 55,47 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0622 dollar, tegen 1,0669 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.