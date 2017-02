Kraft Heinz in schijnwerpers op Wall Street

ANP Kraft Heinz in schijnwerpers op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht lager van start gegaan. Vooral voedingsmiddelengigant Kraft Heinz wist de aandacht van beleggers op zich gericht na een toenaderingspoging tot de Brits-Nederlandse branchegenoot Unilever. Het aandeel ging flink omhoog.

Door ANP - 17-2-2017, 15:54 (Update 17-2-2017, 15:54)

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 20.545 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2340 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent bij 5804 punten.

Kraft Heinz klom in de eerste handelsminuten 6,3 procent. De levensmiddelengigant heeft, samen met investeerders 3G en Berkshire Hathaway, een overnamevoorstel op Unilever gedaan van 50 dollar per aandeel. Unilever vindt de geboden prijs van omgerekend ruim 134 miljard euro veel te laag en ziet financiële noch strategische voordelen in een fusie.

Door de overnameperikelen ging het aandeel branchegenoot Mondelez 3,5 procent omlaag. Mondelez werd alom gezien als een overnameprooi van Kraft Heinz. Dat lijkt nu niet meer het geval.