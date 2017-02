Fusievoorstel Unilever sleept AEX uit min

AMSTERDAM - Unilever was er vrijdagmiddag bijna eigenhandig voor verantwoordelijk dat de AEX-index in Amsterdam omhoog ging. De levensmiddelengigant steeg flink na berichten over een mogelijke fusie met de Amerikaanse branchegenoot Kraft Heinz. Verder werden onder meer cijfers van Aegon en Vopak verwerkt.

Door ANP - 17-2-2017, 15:14 (Update 17-2-2017, 15:14)

De AEX noteerde omstreeks 15.00 uur 0,5 procent hoger op 496,46 punten, na een min van bijna 1 procent voor de berichten over Unilever. De MidKap stond 0,3 procent lager op 718,02 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs stonden tot 1 procent in de min. Londen, waar Unilever ook een notering heeft, steeg 0,2 procent.

Unilever, dat de avances van Kraft Heinz resoluut van de hand wees, klom ruim 11 procent en was daarmee met afstand de sterkste stijger in de hoofdindex. Volgens het bedrijf is het bod van 50 dollar per aandeel veel te laag en zijn er onvoldoende strategische voordelen van een fusie.