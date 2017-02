Minder winst voor tractormaker Deere

ANP Minder winst voor tractormaker Deere

MOLINE - De Amerikaanse fabrikant van landbouwmachines Deere heeft over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar fors minder winst in de boeken gezet. In het eind januari afgesloten eerste kwartaal werd een winst behaald van 194 miljoen dollar, tegenover 254 miljoen dollar een jaar eerder.

Door ANP - 17-2-2017, 13:58 (Update 17-2-2017, 13:58)

De producent van onder meer tractors en maaidorsers kampte naar eigen zeggen met moeizame omstandigheden in de landbouwsector. Deere deed het evenwel beter dan analisten door de bank genomen voorzagen. Deere verhoogde ook de winst- en omzetverwachting voor het gehele boekjaar, geholpen door stevige kostenbesparingen.

Deere rekent nu op een jaarwinst van 1,5 miljard dollar, terwijl eerder 1,4 miljard dollar winst werd voorzien. De omzet zal daarbij 4 procent hoger uitvallen, waar het eerder uitging van een verkoopplus van 1 procent.