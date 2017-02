Schiphol: meer drukte maar kortere wachtrijen

ANP CEO en president-directeur Jos Nijhuis van de Schiphol Group geeft een een toelichting op de resultaten over 2016.

SCHIPHOL - Het wordt dit jaar nog wat drukker op Schiphol dan in het recordjaar 2016.

Toch gaat het luchthavenbedrijf ervan uit dat de wachtrijen bij de veiligheidscontroles korter zullen zijn, vooral dankzij de bouw van een nieuwe, tijdelijke vertrekhal. Dat zei president-directeur Jos Nijhuis vrijdag in een toelichting op de jaarcijfers.

De extra vertrekhal wordt in april in gebruik genomen, op tijd voor de eerste reizigerspiek in de meivakantie.

Het was volgens Nijhuis hard nodig om de capaciteit snel uit te breiden, omdat de huidige voorzieningen de stroom aan passagiers nauwelijks aankonden. ,,De kwaliteit van onze dienstverlening stond onder druk'', aldus de topman. ,,Dit is een snelle en goede oplossing.''

Vorig jaar deden 63,6 miljoen passagiers Schiphol aan. Dat is ruim 9 procent meer dan in 2015. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een bescheidener toename van tussen de 2 en 4 procent. ,,Daarmee wordt het wederom een heel druk jaar, vooral in de vakantieperiodes'', zei Nijhuis.

Groei

Door de sterke groei in 2016 nadert Schiphol het maximum van 500.000 binnenkomende en vertrekkende vluchten dat per jaar mag worden afgehandeld. Die afspraak met de omwonenden geldt nog tot en met 2020. En Schiphol houdt zich daar aan, ook als dat betekent dat de luchthaven tijdelijk niet verder kan groeien. ,,Afspraak is afspraak'', benadrukte Nijhuis nog maar eens.

De Schiphol-topman doet dat met het oog op de toekomst. ,,Wij willen goede afspraken maken over groei in de periode tot en met 2030'', zei hij. ,,Dat begint met je houden aan bestaande afspraken.'' Nijhuis denkt aan een toename van het aantal passagiers naar 80 à 90 miljoen in 2030. Dat zou neerkomen op zo'n 600.000 starts en landingen.

Balans

Het liefste zou Nijhuis helemaal geen nieuw plafond meer vastleggen. Het draait volgens hem om de juiste balans tussen groei en beperking van geluidshinder. Daar moeten ,,flexibele afspraken'' over te maken zijn, meent hij.

Nijhuis gaat er overigens niet vanuit dat het aantal vliegbewegingen dit jaar net zo hard toeneemt als in 2016. Hij ziet gezien de schaarste wel opnieuw een run op beschikbare aankomst- en vertrektijden.

Maar het is de vraag of luchtvaartmaatschappijen alle zogeheten slots die zijn toebedeeld krijgen, ook echt gaan benutten. Dat dit vorig jaar wel op grote schaal gebeurde, heeft volgens de topman ook te maken met de lage brandstofprijs.