Unilever ziet niks in overnamebod Kraft Heinz

ROTTERDAM - Unilever heeft een overnamevoorstel van zijn Amerikaanse branchegenoot Kraft Heinz resoluut van de hand gewezen. Het Brits-Nederlandse was- en voedingsmiddelenconcern vindt de geboden prijs van omgerekend ruim 134 miljard euro veel te laag en ziet financiële noch strategische voordelen in een fusie.

Door ANP - 17-2-2017, 13:33 (Update 17-2-2017, 15:15)

Volgens Unilever wil Kraft Heinz de overnamesom van 50 dollar (46,94 euro) per aandeel deels in contanten en deels in eigen aandelen voldoen. Het bedrijf vindt de geboden premie van 18 procent op de slotkoers van donderdag veel te mager en raadt zijn aandeelhouders aan geen actie te ondernemen op het bod.

Anders dan Kraft Heinz ziet Unilever in het voorstel geen basis om verder te praten. De Amerikanen hadden eerder laten weten wel graag het gesprek aan te gaan. Volgens FT Alphaville, een blog van zakenkrant Financial Times, trekt het Amerikaanse bedrijf samen op met twee grote aandeelhouders, de befaamde belegger Warren Buffett en investeringsmaatschappij 3G.

Grootste partij

Een fusie tussen de twee voedingsmiddelengiganten zou de sauzen van Calvé en Hellmann´s onder een dak brengen met die van ketchupmaker Heinz. Andere bekende merken die het Amerikaanse concern in Nederland voert zijn Honig, Brinta, De Ruijter, Venz en Roosvicee. Unilever is onder meer bekend van Ola, Becel, Knorr, Dove en Omo.

Mocht het tot een samensmelting komen, dan is Unilever op papier de grootste partij. Het Brits-Nederlandse bedrijf met 169.000 werknemers draaide in 2016 een omzet van 52,7 miljard euro. Kraft Heinz heeft 42.000 mensen op de loonlijst staan en was vorig jaar goed voor omgerekend 24,9 miljard euro aan opbrengsten.

Aandeel

Het kan de grootste overname ooit worden van een (deels) Nederlands bedrijf. Tot dusver spande de verkoop van ABN AMRO in 2007 de kroon met een prijskaartje van 72 miljard euro. Ook op mondiaal niveau zou een eventuele deal hoge ogen gooien.

Het fusienieuws zorgde voor opwinding op de beursvloer in Amsterdam. Het aandeel Unilever schoot meer dan 10 procent omhoog en trok daarmee in een klap de AEX-index uit de rode cijfers. Het was- en voedingsmiddelenconcern geldt als een zwaargewicht op het Damrak. In de voorbeurshandel in New York kreeg Kraft Heinz er meer dan 4 procent bij.