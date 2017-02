Fransen houden vinger aan pols bij Opel-deal

ANP Fransen houden vinger aan pols bij Opel-deal

PARIJS - Frankrijk houdt de voorgenomen verkoop van Opel, onderdeel van General Motors, aan Peugeot-maker PSA nauwlettend in de gaten. De Franse minister van industrie beloofde vrijdag dagelijks contact te hebben met zijn Britse en Duitse collega's over de deal. Daarbij worden de belangen van de landen uitvoerig gewogen en wordt informatie gedeeld.

Door ANP - 17-2-2017, 12:20 (Update 17-2-2017, 12:20)

Eerder deze week bevestigden GM en PSA dat er gesprekken gaande zijn. De Duitse regering zei eerder al dat bij een verkoop baangaranties moeten worden gegeven voor het personeel. Ook de Britten uitten hun zorgen.

Experts vrezen dat een overname tot groot banenverlies kan leiden bij Opel vanwege veel overlappende activiteiten met Peugeot. Het bedrijf telt in Europa ruim 38.000 werknemers, waarvan meer dan de helft in Duitsland en 4500 bij Vauxhall in Groot-Brittannië.