Europese beurzen doen stap terug

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen deden vrijdag een stap terug. Beleggers in Amsterdam verwerkten onder meer de resultaten van tankopslagbedrijf Vopak, dat fors lager werd gezet. Verzekeraar Aegon zag een eerdere koerswinst gedurende de sessie omslaan in een verlies. Verder vielen de minnen bij bankaandelen op.

Door ANP - 17-2-2017, 11:53 (Update 17-2-2017, 11:53)

De AEX-index in Amsterdam noteerde aan het einde van de ochtend 0,8 procent lager op 490,03 punten. De MidKap stond 0,4 procent lager op 716,79 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stonden tot 1 procent in de min.

Vopak verloor bijna 9 procent aan beurswaarde. Het bedrijf verwacht dit jaar een stabiele bezettingsgraad van zijn opslagtanks en denkt dat de winst dit jaar het resultaat van vorig jaar niet zal overtreffen. Kenners spraken van teleurstellende resultaten, waarbij met name de brutowinst lager uitviel dan geraamd.

Openingsbel

Aegon noteerde 2,1 procent lager, nadat het kort na de openingsbel nog de sterkste stijger was in de AEX. De verzekeraar kende een sterk slotkwartaal van 2016 waarin het een flinke winst boekte, tegen een stevig verlies een jaar eerder. Wel viel volgens analisten de zogeheten solvabiliteitsratio wat tegen. Ook qua vooruitzichten voor het dividend kreeg Aegon de handen van beleggers niet op elkaar.

Bij de banken behoorden ING en ABN AMRO op het Damrak tot de sterkste dalers. Elders in Europa was het beeld voor financiële fondsen niet anders, met onder meer duidelijke minnen voor Deutsche Bank, Commerzbank, Crédit Agricole, Société Générale en Royal Bank of Scotland.

Recordwinst

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 was Amsterdam Commodities een opvallende stijger. De handelaar in specerijen, noten en thee won 3,5 procent nadat het 2016 afsloot met een recordwinst. Beleggers werd daarbij een hoger dividend in het vooruitzicht gesteld. De Nederlandsche Apparatenfabriek, zoals Nedap voluit heet, won 1,6 procent, na publicatie van cijfers.

In Frankfurt was verzekeraar Allianz (plus 2,6 procent) een opvallende stijger. Het concern presenteerde zijn eerste aandeleninkoopprogramma ooit en voerde het dividend op.

Olie

De prijs van Amerikaanse olie stond 0,3 procent lager op 53,19 dollar per vat. Brent werd ook 0,4 procent goedkoper tot 55,43 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0649 dollar, tegen 1,0669 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.