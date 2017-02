Beleggingsfondsen draaiden goed kwartaal

ANP Beleggingsfondsen draaiden goed kwartaal

AMSTERDAM - Nederlandse beleggingsinstellingen hebben vorig kwartaal flink kunnen profiteren van de lagere wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar. Dat blijkt uit cijfers die De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag publiceerde.

Door ANP - 17-2-2017, 10:35 (Update 17-2-2017, 10:35)

De fondsen bereikten mede door de valutaschommeling een rendement van 2,7 procent op hun beleggingen. De hieruit voortkomende vermogensstijging werd wel deels tenietgedaan doordat investeerders tevens zo'n 11 miljard aan de fondsen onttrokken. Het totale beheerde vermogen van de beleggingsinstellingen liep uiteindelijk met 7 miljard euro op, naar een nieuw record van 831 miljard euro.

Volgens DNB waren wisselkoerseffecten de voornaamste reden van de koerswinst. In het vierde kwartaal van 2016, dat werd gekenmerkt door Amerikaans verkiezingstumult en enthousiasme van beleggers over de overwinning van Donald Trump, zakte de euro ongeveer 5,6 procent in waarde ten opzichte van de dollar.