ANP Vopak keldert in licht negatieve AEX

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies aan de laatste sessie van de week begonnen. Elders in Europa bleven de graadmeters ook dicht bij huis. In Amsterdam wisten tankopslagbedrijf Vopak en verzekeraar Aegon de aandacht op zich gericht nadat ze de boeken openden. Vopak werd door beleggers fors lager gezet, het tegenovergestelde gold voor Aegon.

Door ANP - 17-2-2017, 9:22 (Update 17-2-2017, 9:22)

De AEX-index noteerde in de vroege handel 0,1 procent lager op 493,47 punten. De MidKap stond ook 0,1 procent lager op 719,45 punten. De graadmeters in Londen en Parijs stonden eveneens iets in de min. Parijs boekte een bescheiden winst.

Vopak verloor bijna 8 procent aan beurswaarde na teleurstellende resultaten. Het bedrijf verwacht dit jaar een stabiele bezettingsgraad van zijn opslagtanks en denkt dat de winst dit jaar het resultaat van vorig jaar niet zal overtreffen.

Aegon noteerde een plus van bijna 3 procent. De verzekeraar kende een sterk slotkwartaal van 2016 waarin het een flinke winst boekte, tegen een stevig verlies een jaar eerder. Aegon deed vooral goede zaken in Amerika. Daarbij profiteerde het concern van lagere claims, een hogere rente en een succesvolle kostenbeheersing.