Vopak bouwt nieuwe terminal in Zuid-Afrika

ROTTERDAM - Tankopslagbedrijf Vopak bouwt een nieuwe tankopslagterminal in Zuid-Afrika. De capaciteit van de Rotterdamse onderneming in de omgeving van Durban groeit daardoor met 50 procent naar bijna 372.000 kubieke meter.

Door ANP - 17-2-2017, 9:00 (Update 17-2-2017, 9:00)

In Zuid-Afrika is sprake van een toenemende vraag naar petroleumproducten. De tanks van Vopak in het Afrikaanse land zijn onderdeel van een joint-venture waarin Vopak een belang van 70 procent heeft en de lokale partner Reatile Chemicals de rest. Vopak zet de komende jaren in op vier paarden. Naast locaties als die in Zuid-Afrika wordt geïnvesteerd in doorvoerlocaties als Rotterdam en Houston, industriële terminals en het gassegment, dat door de energietransitie steeds belangrijker wordt.

Dit jaar hoopt Vopak op eenzelfde brutowinst als in 2016. Dat hangt vooral af van de bezettingsgraad van de opslagtanks. Die moet ongeveer op hetzelfde niveau blijven als nu.