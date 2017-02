Huizenmarkt kent sterk begin van het jaar

AMSTERDAM - De huizenmarkt kende een sterk begin van het nieuwe jaar. In de maand januari werden volgens het Kadaster 16.555 woningen verkocht. Dat is een stijging met 39 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Door ANP - 17-2-2017, 8:49 (Update 17-2-2017, 8:49)

De verkoopplus gold in alle provincies en voor alle type woningen. Vrijstaande woningen wonnen het meest aan populariteit met een stijging van 53,6 procent. Appartementen deden het met een plus van 34 procent het minst goed.

In Flevoland (plus 57,7 procent) was de stijging van het aantal verkochte woningen het grootst. Groningen sloot de rij (plus 23,7 procent).

Ten opzichte van december 2016 was sprake van een daling met 34,5 procent. Een daling ten opzichte van december op januari is een traditioneel seizoenspatroon. Afgelopen maand vonden 169 executieveilingen plaats. In januari 2016 waren dit er nog 219.