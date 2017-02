Schiphol boekt lagere winst op stabiele omzet

SCHIPHOL - Schiphol heeft de winst afgelopen jaar zien dalen. De omzet bleef wel op peil, ondanks een forse verlaging van de havengelden die luchtvaartmaatschappijen moeten betalen. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde jaarcijfers van het luchthavenbedrijf.

17-2-2017

Schiphol behaalde een omzet van 1,4 miljard euro, een fractie meer dan een jaar eerder. De daling van de tarieven met 11,6 procent werd grotendeels gecompenseerd door een sterke groei van het aantal passagiers. Dat nam afgelopen jaar met 9,2 procent toe tot 63,6 miljoen.

De nettowinst kwam uit op 306 miljoen euro, tegen 374 miljoen euro in 2015. Destijds kon Schiphol een eenmalige boekwinst van 50 miljoen euro bijschrijven op de verkoop van een belang in winkelbedrijf Schiphol Airport Retail. Een herwaardering van het vastgoed leverde een meevaller op van 71 miljoen euro, dat was een jaar eerder 67 miljoen euro.