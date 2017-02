Topman Samsung verder in problemen

SEOUL - De aanklager van het Zuid-Koreaanse Openbaar Ministerie is van plan de aanklacht tegen topman Jay Y. Lee van technologiebedrijf Samsung uit te breiden. Lee wordt al verdacht van omkoping, verduistering en betrokkenheid in een groot corruptieschandaal. De nieuwe aanklacht heeft betrekking op het proces rondom benoemingen in de top van Samsung. Lee zal daarover zaterdag worden ondervraagd.

Vrijdag gaf de rechter officieel een arrestatiebevel uit voor Lee. Hij zat al vast in afwachting van de beslissing van de rechter. Het corruptieschandaal doet ook de positie van president Park Geun-hye wankelen.

Lee zou topbestuurders van Samsung onder meer hebben opgedragen om dubieuze organisaties te financieren die werden gerund door een vertrouweling van president Park. Hij zou daar naar verluidt politieke en zakelijke gunsten voor hebben teruggekregen.