Recordreeks Wall Street stokt

ANP Recordreeks Wall Street stokt

NEW YORK ( - ) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag dicht bij de slotstanden van een dag eerder gesloten. Beleggers lastten een adempauze in na de recordreeks van de afgelopen week. De macro-economische agenda was nagenoeg leeg. Wel openden een aantal bedrijven de boeken.

Door ANP - 16-2-2017, 22:19 (Update 16-2-2017, 22:19)

De leidende Dow-Jonesindex sloot nagenoeg vlak op 20.619,77 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2347,22 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde ook een min van 0,1 procent en sloot op 5814,90 punten.

Bankaandelen gingen gedurende de sessie voor het eerst in zes dagen over een breed front omlaag. Onzekerheid over de plannen van president Donald Trump kreeg de overhand, doordat details van het vorige week beloofde ,,fenomenale belastingplan" op zich lieten wachten. Bij het slot bleek de schade echter mee te vallen. Wells Fargo was met een min van 0,7 procent nog wel een opvallende daler.

Kraft Heinz

Cisco Systems won 2,4 procent. De producent van netwerkapparatuur heeft afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan waar analisten in doorsnee op rekenden. De verwachtingen van Cisco zijn wel nog tamelijk somber. De onderneming worstelt al enige tijd met de overstap van bedrijven naar diensten in de cloud in plaats van op eigen hardware.

Ook Kraft Heinz kon op aandacht van beleggers rekenen. De voedingsmiddelengigant heeft zijn winst in het laatste kwartaal van 2016 flink opgeschroefd. Kraft Heinz profiteerde daarbij van een uitgebreid kostenbesparingsprogramma. Beleggers waren evenwel niet enthousiast en zetten het aandeel 4,2 procent lager.

De cijfers van Wendy's konden evenmin bekoren. Het aandeel van de fastfoodketen verloor 4,5 procent.

Euro

MGM Resorts maakte een koersval van bijna 10 procent. De uitbater van casino's in het Amerikaanse Las Vegas wist de resultaten in het vierde kwartaal wel enigszins te verbeteren. Evenwel voldeed het bedrijf niet aan de verwachtingen. Maker van elektrische auto's Tesla verloor 3,9 procent na een negatief analistenrapport.

De euro werd verhandeld voor 1,0673 dollar, tegen 1,0669 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 53,45 dollar per vat. Brent stond vlak op 55,75 dollar per vat.