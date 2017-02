Recordomzet FloraHolland in valentijnsweek

AALSMEER - De periode voorafgaand aan Valentijnsdag gaat voor bloemenveiling FloraHolland de boeken in als de week met de hoogste omzet ooit. De veilingreus maakte donderdag bekend dat er in de dagen tot 14 februari een recordomzet van 142 miljoen euro was geboekt.

Door ANP - 16-2-2017, 19:29 (Update 16-2-2017, 19:29)

Logischerwijs waren het vooral bloemen die gretig aftrek vonden. De ruikers waren goed voor een omzet van 100 miljoen euro. Ook dit was een record. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de omzet met 9 procent. De stijging komt volledig op het conto van prijsstijgingen. Het aantal bloemstelen dat werd verhandeld daalde met 5 procent tot 300 miljoen.

Rozen en tulpen waren elk goed voor een derde van het totaal. De aanvoer van tulpen en rozen staat volgens FloraHolland wel onder druk. Zo werd 8 procent minder rozen aangevoerd en daalde het aantal tulpen met 11 procent. Circa 80 procent van de rozen komt overigens uit het buitenland.

De omzet bij planten steeg met 11 procent, vooral doordat er meer planten werden aangevoerd.