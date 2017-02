Koersval NN Group op rood Damrak

ANP Koersval NN Group op rood Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met verlies de handel uit gegaan. Vooral het stevige koersverlies van NN Group zette druk op de leidende graadmeter. De verzekeraar werd afgestraft voor zijn zwakke jaarcijfers. In de MidKap overkwam advies- en ingenieursbureau Arcadis om soortgelijke redenen hetzelfde. Het tegenovergestelde gold voor luchtvaartcombinatie Air France-KLM, dat met zijn cijfers positief verraste.

Door ANP - 16-2-2017, 17:52 (Update 16-2-2017, 17:53)

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,5 procent lager op 493,98 punten. Daarbij noteerde het zwaarwegende aandeel Shell ex-dividend, wat de index ook drukte. De MidKap zakte 0,3 procent tot 719,79 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen sloten tot 0,5 procent in de min.

NN kelderde 7,6 procent. De verzekeraar zag de winst vorig kwartaal meer dan halveren, onder meer door hogere claims bij het Nederlandse schadebedrijf. In de MidKap verloor Arcadis 11 procent, door onder meer zwakker dan verwachte prestaties en een verlaging van het dividend.

Air France-KLM

Air France-KLM ging bij de middelgrote fondsen 12,6 procent vooruit, na een flinke groei van de operationele winst. Volgens kenners waren de cijfers beter dan verwacht, maar de vooruitzichten die het bedrijf schetste voor 2017 geven een gemengd beeld.

Ook elders in Europa hadden luchtvaartfondsen de wind mee. Zo won Lufthansa in Frankfurt 2,2 procent en ging IAG, moederbedrijf van onder meer British Airways, in Londen 0,6 procent vooruit.

Heijmans leverde bij de kleinere bedrijven 6,3 procent, nadat het bekendmaakte over 2016 dieprode cijfers te zullen schrijven. Automatiseerder Ordina werd door beleggers bijna 8 procent lager gezet, nadat het bedrijf de boeken opende.

Euro

In Zürich daalde levensmiddelenconcern Nestlé ruim 1 procent. Het bedrijf is voorzichtig over de omzetgroei in 2017. IT-dienstverlener CapGemini steeg in Parijs 3,1 procent na verhoging van zijn winstdoel voor dit jaar. Schneider Electric ging 4,2 procent omlaag na cijfers.

De prijs van Amerikaanse olie verloor 0,5 procent tot 52,83 dollar per vat. Brent werd 0,9 procent goedkoper tot 55,25 dollar per vat. De euro werd verhandeld voor 1,0669