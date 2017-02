Rustige opening op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met een minieme plus aan de nieuwe handelssessie begonnen. Daarmee kreeg de recordreeks van de afgelopen dagen een voorzichtig vervolg. Beleggers op Wall Street moeten het doen met een nagenoeg lege agenda. Wel openden een aantal bedrijven de boeken.

Door ANP - 16-2-2017, 15:42 (Update 16-2-2017, 15:42)

De leidende Dow-Jonesindex stond na een paar minuten handelen 0,1 procent hoger op 20.634 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie tot 2351 punten. Technologiebeurs Nasdaq noteerde een plus van 0,2 procent op 5827 punten.

Cisco Systems won in de vroege handel bijna 3 procent. De producent van netwerkapparatuur heeft afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan waar analisten in doorsnee op rekenden. De verwachtingen van Cisco zijn wel nog tamelijk somber. De onderneming worstelt al enige tijd met de overstap van bedrijven naar diensten in de cloud in plaats van op eigen hardware.