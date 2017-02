Forse bewegingen door cijferregen op Damrak

AMSTERDAM - NN Group (Nationale-Nederlanden) en Arcadis gingen donderdag flink onderuit op de beurs in Amsterdam. De verzekeraar en het advies- en ingenieursbureau werden afgestraft na de presentatie van teleurstellende cijfers. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM ging juist flink omhoog.

Door ANP - 16-2-2017, 12:15 (Update 16-2-2017, 12:15)

De AEX-index stond aan het einde van de ochtendhandel uur 0,6 procent lager op 493,82 punten. Daarbij noteerde het zwaarwegende aandeel Shell ex-dividend, wat de index ook drukte. De MidKap zakte 0,1 procent tot 720,76 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stonden 0,2 tot 0,5 procent in de min.

NN kelderde in de AEX ruim 7 procent. De verzekeraar zag de winst vorig kwartaal meer dan halveren, onder meer door hogere claims bij het Nederlandse schadebedrijf.

Zwakker

In de MidKap speelde Arcadis bijna 12 procent kwijt, door onder meer zwakker dan verwachte prestaties en een verlaging van het dividend. Air France-KLM vloog bij de middelgrote fondsen meer dan 8 procent omhoog, na een flinke groei van de operationele winst. Ook elders in Europa kregen luchtvaartfondsen daardoor vleugels. Zo won Lufthansa in Frankfurt 2,7 procent en IAG in Londen 1,8 procent.

Heijmans leverde bij de kleinere bedrijven 4,1 procent in. De bouwer gaf aan dat het dit jaar dieprode cijfers voorziet. Automatiseerder Ordina duikelde 5,9 procent na een lagere omzet in het afgelopen kwartaal.

Voorzichtig

In Zürich daalde levensmiddelenconcern Nestlé 2,1 procent. Het bedrijf is voorzichtig over de omzetgroei in 2017. IT-dienstverlener CapGemini steeg in Parijs 2,7 procent na verhoging van zijn winstdoel voor dit jaar. Schneider Electric ging 4,6 procent omlaag na cijfers.

De euro werd verhandeld voor 1,0625 dollar, tegen 1,0603 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 53,18 dollar per vat. Brent dikte 0,1 procent aan tot 55,80 dollar per vat.