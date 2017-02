NN onderuit in AEX

AMSTERDAM - Het aandeel NN Group (Nationale-Nederlanden) was donderdag de gebeten hond op Beursplein 5. De verzekeraar kelderde bij de hoofdfondsen na de presentatie van teleurstellende cijfers. Bij de middelgrote fondsen ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM juist fors omhoog na cijfers.

Door ANP - 16-2-2017, 9:15 (Update 16-2-2017, 9:15)

De AEX-index in Amsterdam stond kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 495,24 punten. Daarbij noteerde het zwaarwegende aandeel Shell ex-dividend, wat de index ook drukte. De MidKap zakte 0,1 procent tot 721,38 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stonden tussen de 0,1 procent en 0,3 procent in het rood.

NN stond stijf onderaan de AEX met een min van bijna 7 procent. De verzekeraar zag de winst vorig kwartaal meer dan halveren, onder meer door hogere claims bij het Nederlandse schadebedrijf. Air France-KLM daarentegen schoot meer dan 8 procent omhoog, na een flinke groei van de operationele winst.