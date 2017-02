Europese autoverkoop goed aan 2017 begonnen

BRUSSEL - De verkopen van personenauto's in de Europese Unie zijn in januari met ruim 10 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De goede start van het jaar komt deels doordat januari dit jaar meer werkdagen telde dan vorig jaar, meldt brancheorganisatie ACEA donderdag.

Door ANP - 16-2-2017, 8:24 (Update 16-2-2017, 8:24)

In totaal werden er in de EU een kleine 1,2 miljoen voertuigen op kenteken gezet. De grootste stijgingen onder de grote autolanden waren in Spanje, Frankrijk en Duitsland, die elk meer dan 10 procent nieuwe auto's registreerden. Ook in het Verenigd Koninkrijk was sprake van groei, zij het met slechts 2,9 procent.

In Nederland steeg de verkoop van nieuwe personenauto's zoals al eerder gemeld met ruim een kwart. De sterke toename was mede te danken aan gewijzigde bijtellingsregels voor zakelijke rijders. Die waren ditmaal in veel gevallen goedkoper uit als hun leasebak pas in het nieuwe jaar op kenteken werd gezet.

Autogigant Volkswagen is een marktaandeel van 24,1 precies even dominant in Europa met zijn verschillende merken als een jaar geleden. Nummer twee PSA Peugeot moest het doen met iets meer dan 10 procent, vlak voor Renault Group met ruim 9 procent.