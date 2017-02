Heijmans verwacht zwaar verlies in 2016

ANP Heijmans verwacht zwaar verlies in 2016

ROSMALEN - Bouwbedrijf Heijmans verwacht dat het in 2016 dieprode cijfers heeft geschreven en gaat zich volledig toeleggen op de Nederlandse markt. De bouwer trekt zich terug uit België en Duitsland.

Door ANP - 16-2-2017, 8:06 (Update 16-2-2017, 8:06)

Heijmans liet donderdag weten voor het afgelopen jaar een nettoverlies te verwachten van 110 miljoen euro. Volgende week donderdag worden definitieve jaarcijfers gemeld. Het bedrijf moest voor circa 90 miljoen euro aan verliezen op projecten slikken.

De onderneming uit Rosmalen gaf verder aan dat overeenstemming is bereikt met haar bankengroep over herfinanciering van het bedrijf, waarmee volgens Heijmans een belangrijke stap is gezet naar herstel.

Het bouwbedrijf maakte onlangs al bekend de Belgische onderdelen te verkopen. De Duitse activiteiten worden ook afgestoten. Heijmans gaat zich de komende jaren richten op herstel van de winstgevendheid, het verlagen van de schuld en verbetering van de vermogensverhoudingen.