Vertrouwen ondernemers hoogste sinds 2008

ANP Vertrouwen ondernemers hoogste sinds 2008

DEN HAAG - De ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn het jaar vol vertrouwen begonnen. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde in het eerste kwartaal sterk en kwam uit op 14,7. Dat is de hoogste waarde sinds het begin van de crisis.

Door ANP - 16-2-2017, 6:47 (Update 16-2-2017, 6:47)

Hiermee ligt de indicator 5,5 punt hoger dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. In nagenoeg alle sectoren verbeterde het ondernemersvertrouwen ten opzichte van het vorige kwartaal, merken ze daarbij op.

Het sentiment onder de ondernemers in de industrie, detailhandel, groothandel, verhuur van en handel in onroerend goed en zakelijke dienstverlening bereikte in het eerste kwartaal het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2008.