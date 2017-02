Cisco somber over de toekomst

SAN JOSE - Cisco Systems verwacht dat de omzet in het volgende kwartaal terugloopt. Ook de winst kan mogelijk achterblijven bij de gemiddelde verwachting van analisten, zo waarschuwde de Amerikaanse producent van netwerkapparatuur woensdag bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Door ANP - 15-2-2017, 22:40 (Update 15-2-2017, 22:40)

De omzet komt in het derde kwartaal in het slechtste scenario 2 procent lager uit dan een jaar eerder. In het beste geval schetst Cisco een beeld waarbij de omzet gelijk blijft. De winst per aandeel wordt 0,57 tot 0,59 dollar, waar analisten gemiddeld uitgingen van 0,58 dollar per aandeel. Van de omzet wordt gemiddeld gerekend op een daling van 1 procent.

De sombere verwachtingen hebben te maken met een matige vraag van bedrijven naar nieuwe netwerkapparatuur, zo meldde de grootste fabrikant van apparatuur die het internet draaiende houdt. Cisco worstelt al langer met de overstap van bedrijven naar diensten in de cloud in plaats van op eigen hardware.