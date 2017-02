Wall Street hervat recordkoers

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York koersten woensdag opnieuw af op nieuwe recordstanden. Beleggers deden het aanvankelijk rustig aan maar veerden op door nieuwe uitspraken van president Donald Trump over zijn belastingplannen. Verder werden resultaten van enkele bedrijven en wat economische cijfers verwerkt.

15-2-2017

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 20.584 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2343 punten. Technologiebeurs Nasdaq stond 0,4 procent hoger op 5803 punten.

Trump beloofde vorige week al binnen een paar weken met ,,fenomenale" belastingplannen voor bedrijven te komen, wat de beurshandel een impuls gaf. Hij zei nu dat hij die belofte in de nabije toekomst inlost.

Inflatie

Op macro-economisch vlak bleek dat de Amerikaanse inflatie flink oploopt, terwijl de industriële productie een klein stapje terug deed. Ook kwamen cijfers naar buiten over de Amerikaanse winkelverkopen, de groei van de industrie in New York en de bedrijfsvoorraden.

Bij de bedrijven in de Dow-Jonesindex was Procter & Gamble de grootste winnaar met een winst van 3 procent. De maker van onder meer Pampers en schoonmaakmiddelen weet zich in het vizier van de activistische belegger Nelson Peltz, die het belang van zijn investeringsmaatschappij uitbouwde tot 3 miljard dollar.

PepsiCo

Snack- en frisdrankmaker PepsiCo ging 0,3 procent omlaag, ondanks een hogere omzet en winst in het vierde kwartaal. De nieuwe focus op minder ongezonde producten zorgde weliswaar voor betere resultaten, maar investeerders waren niet blij met de winstvooruitzichten van het bedrijf.

Opvallende stijgers waren verder Groupon en Fortress Investment Group. Aanbiedingenwebsite Groupon kreeg er ruim 21 procent bij. Het bedrijf lijkt de weg naar boven te hebben ingeslagen met zijn nieuwe strategie en versloeg de omzetverwachtingen van analisten. Fortress Investment Group, dat overgenomen wordt door het Japanse Softbank, steeg bijna 30 procent.

De euro werd verhandeld voor 1,0588 dollar, tegen 1,0603 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 53,09 dollar per vat. Brent zakte 0,3 procent naar 55,78 dollar per vat.