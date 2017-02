Wall Street voorzichtig van start

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag zonder grote bewegingen geopend. Beleggers nemen een adempauze nadat de afgelopen tijd meermaals recordstanden werden bereikt, mede geholpen door bemoedigende woorden van Fed-preses Janet Yellen. Verder worden resultaten van enkele bedrijven en wat economische cijfers verwerkt.

15-2-2017

De Dow-Jonesindex stond enkele minuten na de openingsbel 0,1 procent hoger op 20.527 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2336 punten. Technologiebeurs Nasdaq stond nagenoeg onveranderd op 5781 punten.

Voorbeurs werd bekend dat de inflatie in de VS flink oploopt. De industriële productie deed een klein stapje terug. Ook kwamen cijfers naar buiten over de Amerikaanse winkelverkopen en de groei van de industrie in New York, die beide opliepen. Kort na opening van de beurs volgt nog een update over de bedrijfsvoorraden.

Snack- en frisdrankmaker PepsiCo ging 1,2 procent omlaag. De omzet in het vierde kwartaal viel zoals verwacht 5 procent hoger uit dan een jaar eerder en ook de winst liep op, maar beleggers waren niet enthousiast.