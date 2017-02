Meer bloemen en planten de grens over

AALSMEER - De export van bloemen en planten kent een goede start van het jaar. Voor het eerst in de geschiedenis werd in de maand januari voor meer dan 400 miljoen euro geëxporteerd, zo meldde brancheorganisatie VGB woensdag. Dit kwam vooral doordat bloemen duurder waren.

Door ANP - 15-2-2017, 15:11 (Update 15-2-2017, 15:11)

Snijbloemen leverden met een groei van 14 procent 271 miljoen euro bij aan de export. Pot- en tuinplanten waren goed voor 136 miljoen euro, hetgeen een stijging met 8 procent betekende.

Verder viel op dat de totale export naar het Verenigd Koninkrijk met 6 procent daalde naar 50 miljoen euro. Daarmee is het land na Duitsland en Frankrijk nog wel de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse bloemen en planten. De vraag die exporteurs hardop stellen is of dat zo blijft. Door de gedaalde koers van het Britse pond zijn Nederlandse bloemen duurder voor de Britten.