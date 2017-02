Gezondere producten helpen PepsiCo vooruit

PURCHASE - De gezondheidsslag van de Amerikaanse frisdrank- en snackproducent PepsiCo legt het bedrijf vooralsnog geen windeieren. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde kwartaalcijfers. De omzet viel als verwacht 5 procent hoger uit dan een jaar eerder. Verder maakte het bedrijf meer winst dan waar kenners van uitgingen.

Door ANP - 15-2-2017, 13:36 (Update 15-2-2017, 13:51)

Het bedrijf verlaagde onder meer het aantal calorieën in veel van zijn frisdranken. Ook werden snacks vaker volgestopt met granen, fruit en groenten, waarmee het bedrijf met zijn producten beter aansluit bij de behoefte van de consument. PepsiCo haalde krap de helft van zijn omzet van in totaal 19,5 miljard dollar uit gezondere producten.

PepsiCo kondigde in oktober aan het gebruik van toegevoegde suikers, maar ook zout verder te willen terugschroeven. De frisdrank- en snackproducent voelt daarbij de druk van steeds meer landen die een vorm van suikertaks invoeren voor ongezonde drankjes met veel suiker. Tegen 2025 wil PepsiCo dat minstens twee derde van zijn producten minder dan 100 calorieën aan toegevoegde suikers per 12 ounce (340 gram) bevatten.

Verder menen kenners dat PepsiCo ietwat voorzichtig is over de vooruitzichten voor het lopende boekjaar. Volgens topvrouw Indra Nooyi heeft dat alles te maken met ,,macro-economische uitdagingen", zo zei ze. PepsiCo verwacht een winst van 5,09 dollar per aandeel, minder dan de 5,15 dollar waar analisten door de bank genomen van uitgingen.