Topvrouw GM bezoekt hoofdkantoor Opel

Door ANP - 15-2-2017, 12:47 (Update 15-2-2017, 12:47)

Barra probeert, samen met GM-president Dan Ammann, met het bezoek aan het Duitse Rüsselsheim de zorgen bij Opel weg te nemen over mogelijk banenverlies bij een verkoop aan Peugeot. De Duitse regering heeft al gezegd dat bij een verkoop baangaranties moeten worden gegeven voor het personeel.

Dinsdag werd bekend dat GM en Peugeot in vergevorderde onderhandelingen zijn over een deal rond Opel en het Britse zustermerk Vauxhall. Dat nieuws kwam echter als een verrassing voor de bondsregering, de overheid van de deelstaat Hessen, vakbond IG Metall en de ondernemingsraad bij Opel. Zij hebben er dan ook hun ongenoegen over uitgesproken dat ze niet werden ingelicht over de gesprekken.