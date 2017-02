NAM haalde iets minder gas uit bodem in 2016

GRONINGEN - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft vorig jaar weer iets minder aardgas uit de bodem gepompt. In totaal bedroeg de productie 35,8 miljard kubieke meter, 3,24 procent minder dan in 2015 toen de NAM nog 37 miljard kubieke meter gas won. Die cijfers bracht de onderneming die in handen is van Shell en ExxonMobil woensdag naar buiten.

Door ANP - 15-2-2017, 11:49 (Update 15-2-2017, 11:49)

Het meeste aardgas komt uit de Groningse bodem: 27,6 miljard kubieke meter. Uit kleinere gasvelden op land haalde de NAM 5,5 miljard kuub, kleine gasvelden op zee waren goed voor 2,7 miljard kuub.

Dat de productie daalt is in lijn met de verwachting. Voor het Groningse gasveld heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken een productieplafond ingesteld om het risico op aardbevingen te verminderen. Dat wordt niet per kalenderjaar gemeten, maar per 'gasjaar', dat duurt van 1 oktober tot en met 30 september.

In 2015-2016 bleef de NAM net binnen het maximum van 27 miljard kubieke meter. In het huidige gasjaar mag maximaal 24 miljard kuub gas worden gewonnen. Voor veel Groningers gaat dat lang niet ver genoeg.