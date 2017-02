Huizenprijzen Nederland bij sterkste stijgers

LONDEN - De huizenprijzen zullen in Nederland dit jaar in doorsnee met 5 procent aandikken. Dat stelde kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) woensdag in een rapport over de huizenmarkt. Ons land staat daarmee derde op het Europese lijstje van landen waar de prijzen het meeste aandikken, na Ierland en Duitsland.

Door ANP - 15-2-2017, 11:04 (Update 15-2-2017, 11:04)

In Ierland wordt een prijsstijging voorspeld van gemiddeld 7 procent, terwijl de Duitse huizenprijzen met 6 procent zullen stijgen. Dat komt onder meer door aanhoudend economisch herstel, toenemende werkgelegenheid en gunstige hypotheekrentes. De slechtste huizenmarkt bevindt zich in Italië, waar S&P geen groei van de prijzen voorspelt.

De groei zal wel wat gaan afvlakken, aldus S&P, door bijvoorbeeld een hogere inflatie. In 2018 zullen de Nederlandse huizenprijzen daardoor gemiddeld met zo'n 3 procent stijgen, aldus de firma.