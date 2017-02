Akzo en Heineken blikvangers op drukke beurs

AMSTERDAM - De Amsterdamse beurs verwerkte woensdag een grote cijferbrij. Zo kwamen onder meer de hoofdfondsen ABN AMRO, Heineken, AkzoNobel en DSM met jaar- en kwartaalresultaten naar buiten. Daarnaast opende een flink aantal kleinere bedrijven hun boeken.

Door ANP - 15-2-2017, 9:16 (Update 15-2-2017, 9:16)

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,4 procent hoger op 496,54 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 719,58 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 0,5 procent aan.

Heineken was met afstand lijstaanvoerder in de hoofdindex met een plus van 3,2 procent. De brouwer maakte in 2016 meer winst op een hogere omzet. Met name in Mexico en Vietnam wist het bedrijf de bierverkopen op te voeren, maar ook in andere markten won Heineken aan populariteit. De brouwer verwacht voor 2017 niet anders.

Bij de verliezers stond verf- en chemiebedrijf AkzoNobel stevig onderaan, met een min van 3,2 procent. De kwartaalresultaten vielen beleggers tegen. Wel verwacht het bedrijf dat het dit jaar in bijna alle regio's betere zaken zal gaan doen.