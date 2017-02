Flinke strop Crédit Agricole door lage rente

PARIJS - De Franse bank Crédit Agricole heeft de winst afgelopen kwartaal flink zien dalen. Het financiële concern moest circa een half miljard euro afschrijven op zijn consumententak LCL, het vroegere Crédit Lyonnais. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde kwartaalresultaten.

Door ANP - 15-2-2017, 8:36 (Update 15-2-2017, 8:36)

De afboeking op LCL is een gevolg van de langdurig lage rente. Klanten maakten daar de laatste tijd massaal gebruik van door hun hypotheek tegen een voordeliger tarief over te sluiten. Daarmee zijn de toekomstige inkomsten van de bank onder druk komen te staan.

Crédit Agricole boekte een nettowinst van 291 miljoen euro. In het laatste kwartaal van 2015 bleef onder de streep nog 882 miljoen euro over. De onderliggende winst is volgens de bank wel met ruim de helft gestegen tot 904 miljoen euro.