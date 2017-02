Duurzame consument helpt Wessanen vooruit

ANP Duurzame consument helpt Wessanen vooruit

AMSTERDAM - Natuurvoedingsspecialist Wessanen, moederbedrijf van onder meer Zonnatura, heeft ook afgelopen jaar kunnen profiteren van een sterke vraag naar duurzame voeding in Europa. Het bedrijf wist de verkopen flink op te voeren, blijkt uit de woensdag gepubliceerde jaarcijfers.

Door ANP - 15-2-2017, 7:51 (Update 15-2-2017, 7:51)

Met name in Frankrijk en Spanje nam de vraag naar natuurvoeding met dubbele cijfers toe. In Duitsland was de marktgroei gematigder. Al met al is de Europese markt volgens Wessanen afgelopen jaar tegen de 7 procent groter geworden, met een geschatte waarde van zo'n 30 miljard euro.

Zelf behaalde Wessanen een jaaromzet van 570 miljoen euro, 9 procent meer dan in 2015. De eigen merken waren goed voor een groei op eigen kracht van 8,5 procent, terwijl de markt voor natuurvoeding volgens het bedrijf tegen de 7 procent groter werd.