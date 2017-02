ABN AMRO boekt bijna kwart meer winst

AMSTERDAM - ABN AMRO heeft afgelopen kwartaal bijna een kwart meer winst geboekt, vergeleken met een jaar eerder. De bank profiteerde van een toename van de kredietverlening en significant lagere kredietvoorzieningen, zo meldde het financiële concern woensdag.

Door ANP - 15-2-2017, 7:26 (Update 15-2-2017, 7:26)

De nettowinst kwam uit op 333 miljoen euro, 23 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2015. Hierin zijn ook 153 miljoen euro aan reorganisatiekosten meegenomen, zo meldde de bank woensdag. ABN AMRO hield over heel 2016 gecorrigeerd voor eenmalige kosten bijna 2,1 miljard euro over, wat neerkomt op een winstgroei van 8 procent.

Topman Kees van Dijkhuizen spreekt van solide cijfers. ,,We waren voor het tweede jaar op rij de grootste verstrekker van nieuwe hypotheken in Nederland, de mkb-kredietportefeuille in Nederland groeide weer licht na jaren van krimp, en in het buitenland kregen we er nieuwe zakelijke klanten bij.''