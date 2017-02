Fed ziet onzekerheid rond overheidsbeleid

WASHINGTON - Onzekerheid over het beleid van de nieuwe regering in Washington vertroebelt het zicht van de Federal Reserve op de economische vooruitzichten. Daarvoor heeft voorzitter Janet Yellen van de koepel van centrale banken dinsdag gewaarschuwd in een hoorzitting voor het Amerikaanse parlement.

Door ANP - 14-2-2017, 16:42 (Update 14-2-2017, 16:42)

Yellen zei dat de recente verbeteringen in het economische plaatje de renteverhoging van de Fed afgelopen december rechtvaardigen. Destijds hintten de beleidsmakers op een geleidelijke verdere verhoging van de rente in de komende maanden. Timing en tempo daarvan blijven evenwel afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van de werkgelegenheid en inflatie.

Het beleid van de nieuwe president Donald Trump kan volgens Yellen een stempel drukken op het rentebeleid. Als zijn plannen voor lastenverlichting en investeringen in infrastructuur de economie een extra impuls geven, kan dat ook de inflatie opjagen. In dat geval zal de Fed tijdig moeten ingrijpen, omdat anders een snelle opeenvolging van renteverhogingen tot ongelukken kan leiden op de financiële markten, aldus Yellen.