Daling Britse pond doet Tata Motors pijn

ANP Daling Britse pond doet Tata Motors pijn

MUMBAI - Tata Motors heeft de winst in de laatste drie maanden van 2016 zien kelderen. De Indiase autofabrikant kampte met dalende marges bij zijn luxedivisie Jaguar Land Rover, waar duurdere modellen minder in trek waren. Bovendien nam de waardedaling van het Britse pond een flinke hap uit de bijdrage van het Engelse dochterbedrijf aan de omzet.

Door ANP - 14-2-2017, 15:48 (Update 14-2-2017, 15:48)

De verkopen van Jaguar Land Rover kwamen uit op 6,5 miljard pond (7,6 miljard euro), wat wel neerkomt op een groei op jaarbasis met 13 procent. Omgerekend in Indiase roepies was echter sprake van een afname. Bovendien viel de operationele winst met meer dan een kwart terug naar 611 miljoen pond. Dat is onder meer te wijten aan een tanende populariteit van de Land Rover Discovery.