ANP Randstad straalt in licht hogere AEX

AMSTERDAM - Randstad was dinsdagochtend de sterkste stijger in een licht hogere AEX-index in Amsterdam. De kwartaalcijfers van het uitzendconcern vielen in de smaak bij beleggers op het Damrak.

Door ANP - 14-2-2017, 11:42 (Update 14-2-2017, 11:42)

De AEX stond richting het middaguur 0,1 procent in de plus op 494,45 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 715,83 punten. De beurs in Londen steeg 0,1 procent, Parijs was vlak en Frankfurt daalde 0,1 procent.

Randstad boekte een koerswinst van 3,2 procent. Het uitzendconcern heeft zijn omzet vorig kwartaal stevig zien groeien en verwacht dat die ontwikkeling in de eerste maanden van 2017 aanhoudt. De winst kwam in de laatste maanden van 2016 wel iets lager uit dan een jaar eerder. Randstad gaat een recorddividend uitkeren.

Rolls-Royce

Kabelaar Altice deed het eveneens goed in de hoofdindex met een plus van 1,3 procent door speculaties over consolidatie van de Franse telecommarkt. Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een min van 0,8 procent.

Het Britse industrieconcern Rolls-Royce zakte in Londen ruim 5 procent. Het bedrijf leed in 2016 een recordverlies. De producent van onder meer vliegtuigmotoren moest miljoenen uittrekken voor schikkingen wegens vermeende omkooppraktijken en had te kampen met de effecten van het zwakkere Britse pond.

De Franse bandenfabrikant Michelin steeg 2,7 procent in Parijs. De winst ging vorig jaar sterk omhoog en de vooruitzichten werden positief ontvangen door beleggers.

Euro

In Zürich was er aandacht voor Credit Suisse. De Zwitserse bank leed een miljardenverlies in het afgelopen kwartaal, maar de kapitaalbuffer viel hoger uit dan analisten hadden gedacht. Het aandeel ging 3,2 procent vooruit. In Frankfurt klom het Duitse reisconcern TUI ruim 4 procent, geholpen door meevallende kwartaalresultaten.

De euro noteerde 1,0620 dollar, tegen 1,0600 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 53,38 dollar per vat. Brent won 1 procent op 56,15 dollar per vat.