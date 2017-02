Aanklager wil top Samsung arresteren

SEOUL - Het Zuid-Koreaanse Openbaar Ministerie wil de top van de onderneming Samsung, met name Jay Young-lee en Park Sang-jin, arresteren in het onderzoek naar corruptie rond de president van het land, Park Geun-hye. Dit hebben aanklagers dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 14-2-2017, 11:27 (Update 14-2-2017, 11:27)

De top van het grootse Zuid-Koreaanse concern wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan omkoperij en fraude. Er zou bijvoorbeeld geld zijn gesluisd naar een hartsvriendin van president Park, Choi Soon-sil. Die zou misbruik van haar vertrouwenspositie hebben gemaakt en is de spil in een enorm corruptieschandaal dat Park tot aftreden kan dwingen. Ze is al op een zijspoor gezet.

Samsung, waar bijna een half miljoen mensen werken, begon als handelsonderneming in 1938 en stapte vervolgens in allerlei zaken zoals elektronica in de jaren zestig, bouw- en scheepsbouw in de jaren zeventig en in de industrie. Het bedrijf verdient nu het meest met de producten van Samsung Electronics. Samsung is van grote invloed op de Zuid-Koreaanse politiek. Het bedrijf speelde een sleutelrol in de razendsnelle economische groei van het land sinds 1953, wat 'het wonder aan de Han-rivier' wordt genoemd.