ANP Economische groei in eurozone blijft stabiel

LUXEMBURG - De economische groei van de eurolanden is in de laatste drie maanden van vorig jaar gestabiliseerd op 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat meldde Europees statistiekbureau Eurostat dinsdag op basis van een nieuwe schatting.

Door ANP - 14-2-2017, 11:14 (Update 14-2-2017, 11:14)

De groei was daarmee iets beperkter dan de plus van 0,5 procent die onlangs op basis van een eerste raming werd gemeld. De vooruitgang ten opzichte van een jaar eerder was met 1,7 procent ook een fractie lager dan eerder werd gedacht.

De sterkste groei in de eurozone werd gemeten in Litouwen, waar de economie 1,3 procent groter was dan in het derde kwartaal. Onder de grote economieën was Spanje de uitblinker, met een plus van 0,7 procent.

De Duitse en Franse economie groeiden met 0,4 procent, terwijl Nederland het met 0,5 procent iets beter deed dan het gemiddelde onder de landen waar met de euro wordt betaald.