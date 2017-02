Export groeit stevig door

ANP Export groeit stevig door

DEN HAAG - De Nederlandse export is in de laatste maand van vorig jaar in het sterkste tempo sinds de zomer van 2015 gegroeid. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekend.

Door ANP - 14-2-2017, 9:46 (Update 14-2-2017, 9:46)

Nederland voerde in december 6,1 procent meer goederen uit dan een jaar eerder. Daarbij nam vooral de export van chemische producten, machines en aardgas toe. Zowel de uitvoer van in Nederland geproduceerde goederen als de doorvoer van goederen uit het buitenland lag hoger dan in december 2015. De import groeide met 2,7 procent.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export nu nog gunstiger dan in december.