Sterkste banengroei in vijf jaar

DEN HAAG - Het aantal banen in Nederland is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 53.000 toegenomen. Dat is de sterkste groei in vijf jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Door ANP - 14-2-2017, 9:44 (Update 14-2-2017, 10:48)

Vooral het aantal banen van werknemers nam sterk toe. Er kwamen 46.000 werkplekken bij voor mensen met een vast of tijdelijk dienstverband. Het aantal banen van zelfstandigen steeg afgelopen kwartaal met 7000. De sterkste banengroei deed zich voor in de handel, het vervoer en de horeca.

Over heel 2016 is het aandeel flexwerkers verder toegenomen. Van de 167.000 banen die er afgelopen jaar bij kwamen, betrof het in 109.000 gevallen een flexibel dienstverband. In het vierde kwartaal van 2015 had 74,2 procent van de werknemers een vast contract, een jaar later was dat een vol procentpunt minder.

Flexibilisering

Die ontwikkeling staat overigens los van de economische crisis, zei CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. ,,De trend van flexibilisering was al jaren aan de gang. De crisis heeft dat hooguit versterkt.'' Hij benadrukte dat ook het aantal vaste banen voor het eerst sinds 2009 weer is toegenomen.

Verder telde het CBS afgelopen kwartaal 8000 vacatures meer dan in de voorgaande periode, en 29.000 werklozen minder. De werkloosheid daalde van 5,8 naar 5,5 procent van de beroepsbevolking. In alle leeftijdsgroepen was sprake van een afname. De werkloosheid blijft veruit het hoogst onder jongeren tot 25 jaar.

De verder aantrekkende werkgelegenheid is volgens Van Mulligen van groot belang voor de Nederlandse economie. ,,Hierdoor krijgen we met zijn allen meer te besteden'', zei hij. ,,De arbeidsmarkt is juist lang een van de grootste punten van zorg geweest.''